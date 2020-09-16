بومبيو يدعو روسيا إلى احترام سيادة بيلاروسيا

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، روسيا على احترام سيادة بيلاروسيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو، عقب محادثاته مع وزير الخارجية البريطاني: "ناقشنا ضرورة احترام جميع الدول، وخاصة روسيا، لسيادة بيلاروسيا".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، الاحتجاجات بأنها "ملهمة" ودعا مينسك إلى إنهاء التعامل "بقسوة".

وأضاف بومبيو، أن واشنطن تطالب السلطات البيلاروسية "بالإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي".

واتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها بأوروبا، بدأت في تدبير مسبق للأحداث الجارية اليوم في بيلاروس منذ عشرة أعوام.

إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو يوم 6 اغسطس، تصريحاته حول اعتقال عدد من المواطنين الأمريكيين قبيل الانتخابات الرئاسية، دون الإفصاح عن سبب ووقت اعتقالهم.