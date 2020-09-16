تمرد في المخابرات العامة بالصومال بسبب قطر

ذكرت تقارير صحفية، أن مجموعات عسكرية مدججة بالسلاح، بدأت في تمردٍ عسكري في دولة الصومال.

وقام جنود صوماليون على متن آليات عسكرية ثقيلة مسلحة بالإحاطة بمقر مدير المخابرات فهد الياسين.

وعبر جنود صوماليون عن غضبهم، ووجهوا اتهامات لمدير المخابرات فهد الياسين ، بالموالاة لقطر، وسرقة مستحقاتهم في حساباته الخاصة.

وأكد قادة الجنود العاملين بالمخابرات الصومالية انهم في عصيان وتمرد لعدم حصولهم على رواتبهم منذ 3 أشهر.