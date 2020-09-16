تستغرق 3 أيام.. رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت في مهمة عمل

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له إلى الكويت ، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وكان في استقبال الحلبوسي لدى وصوله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي.
ويُشار إلى ان السلطات العراقية كانت قد تمكنت من العثور علي رفات 21 كويتيا في محافظة المثنى العراقية حيث تم تسليمهم الي الدولة الكويتية بمشاركة السفارة العراقية في الكويت.
وشارك من الجانب العراقي اللواء حازم الفريجي ممثل وزارة الدفاع العراقية، ومن الجانب الكويتي حضر ربيع العدساني ممثل وزارة الخارجية الكويتية وفق ما ذكرته وزارة الخارجية العراقية في بيانها اليوم.
كما جرت المراسم بحضور مكتب الصليب الأحمر في دولة الكويت.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية ان بلادها تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لغرض إنهائه، وطي هذه الصفحة الإنسانية المؤلمة.
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