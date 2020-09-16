نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تضرب موجة ثالثة من فيروس كورونا إيران؟.. الصحة تُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الصحة الإيرانية، من موجة ثالثة لتفشي فيروس كورونا في إيران، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية في البلاد ليست على ما يرام.

ومن جانبه، قال إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيرانية، إن إيران ستشهد بحرا هائجا بعاصفة كورونا.

وأضاف حريرجي:"البلاد تجاوزت الموجة الثانية من الإصابات وستشهد الموجة الثالثة التي ستكون أشد فتكا".

وتابع خلال حديث إلى التلفزيون الإيراني أن العاصمة طهران تحولت إلى تقاطع طريق لنقل الفيروس إلى سائر المدن الإيرانية، مشيرا إلى أنها شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تضاعفا في أعداد المصابين في المشافي.

وتشهد إيران مؤخرا ازديادا في أعداد المصابين بالفيروس، وذلك بعد نحو أسبوعين من إحياء ذكرى عاشوراء، والعطلة الرسمية التي رافقتها، والتي شهدت تنقل ملايين المواطنين بين المدن الإيرانية لقضاء العطلة.

وتتوقع السلطات الصحية الإيرانية أوضاعا صعبة في فصل الخريف، حيث يتزامن تفشي الفيروس مع انتشار فيروس الإنفلونزا.

