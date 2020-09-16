اختفاء بارجة لإطلاق الصواريخ الباليستية فى كوريا الشمالية

كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية، عن تغيرات وحركة مكثفة بحوض السفن "سينبو ساوث" فى كوريا الشمالية، خلال الأيام القليلة الماضية، بما فى ذلك تغيير موضع غواصة، واختفاء بارجة الاختبار الغاطسة.





وبحسب موقع "38 نورث" المعنى بتحليل ورصد الأخبار الخاصة بكوريا الشمالية، بدأ العدد الكبير من السفن التى لوحظت فى حوض بناء السفن وحوله فى 4 سبتمبر، فى المغادرة بحلول 9 من الشهر ذاته، واختفت إلى حد كبير حتى أمس الثلاثاء.

واقترح الموقع أن وجود 4- 5 سفن صغيرة داخل حوض القوارب الآمن فى الفترة من 4 إلى 9 سبتمبر، ربما يعنى محاولة اختبار صاروخ باليستى من غواصات الإطلاق، ومع ذلك، أكد الموقع أنه لم تكن هناك أية مؤشرات أخرى للتحضير للإطلاق.

وبحلول الثلاثاء، غادرت اثنتان من السفن بينما انتقلت واحدة من أكبرها داخل الحوض، واختفت بارجة الاختبار الغاطسة، التي كانت ترسو عادة إلى الشمال من المظلة الواقية، وتم إبعاد الغواصة الصغيرة المحتملة، التى كانت موضوعة على الرصيف منذ 27 مايو.



وبحسب "سبوتنيك"، إنتهى الموقع فى تحليله إلى أنه إذا لم يكن الجسم الراسى أمام الغواصة من فئة سينبو هو بارجة الاختبار الغاطسة، فقد يشير ذلك إلى اختبار وشيك لصاروخ باليستى محتمل، على الرغم من أن إجراء مثل هذا الإطلاق فى أعقاب إعصار مدمر يبدو غير مرجح.

وأضاف: "بدلاً من ذلك، إذا كانت البارجة تضررت أثناء إحدى العواصف الأخيرة، فربما تم سحبها من الماء، أو إلى إحدى السكك الحديدية البحرية حول حوض بناء السفن، أو حتى إلى إحدى قاعات البناء للإصلاح".

وحذر المرشح لمنصب وزير الدفاع الكورى الجنوبى، الجنرال سو أوك، اليوم الأربعاء، من أن جارة بلاده الشمالية تواصل تطوير قدراتها الصاروخية، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ قد تعرض سلاحا استراتيجيا جديدا بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحزب الحاكم فى 10 أكتوبر.

وقال: "تركز كوريا الشمالية على الاستعدادات لحدث ذكرى تأسيس الحزب بعد تعليق خطط العمل العسكرى ضد الجنوب فى يونيو، ولكن مع استمرار الأنشطة العسكرية، بما فى ذلك تطوير الصواريخ، فإننا نراقب عن كثب التحركات ذات الصلة".