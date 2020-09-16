بومبيو : سنفعل كل ما يلزم لضمان العقوبات على إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن بلاده ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل فى مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيقها.





وقال بومبيو فى مؤتمر صحفى مشترك فى واشنطن مع نظيره البريطانى دومينيك راب، بحسب "روسيا اليوم"، إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وسعى بومبيو الشهر الماضى لإعادة فرض كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولى متهما طهران بانتهاك الاتفاق النووى المبرم عام 2015. ووصفت 13 من بين الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى الـ15 الخطوة الأمريكية بـ"الباطلة"، كون واشنطن انسحبت من الاتفاق النووى قبل عامين. ويقول دبلوماسيون، إن قلة من الدول ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

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