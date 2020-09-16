جونسون : نسعى لزيادة فحوص كورونا لنصف مليون يوميا بحلول نهاية أكتوبر





قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهة تفشى فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يوميا بحلول نهاية أكتوبر .

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية : "سنزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يوميا بحلول نهاية أكتوبر"، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك كافيا لمواجهة الطلب المتزايد على الفحوص، وقال مجددا إن حكومته ستجرى مراجعة فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع أزمة جائحة كورونا لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

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