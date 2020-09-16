تركيا منفتحة على المفاوضات.. أردوغان يستنجد بـ ميركل لعدم فرض عقوبات أوروبية على أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن أنقرة منفتحة على محادثات "بناءة"، مطالبًا ميركل بموقف أوروبي "عادل" بشأن شرق المتوسط، فيما اعتبرت ميركل، أنه بالإمكان حل النزاعات من خلال المفاوضات، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ستار.

جاءت تصريحات أردوغان خلال مكالمة عبر الفيديو مع ميركل قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل حيث سيناقش الاتحاد فرض عقوبات على تركيا بسبب بحثها عن الطاقة في المياه الاقتصادية لـ قبرص واليونان.

أخذت ألمانيا زمام المبادرة في محاولة التوسط لإنهاء الصراع الذي شهد قيام الجارتين في حلف شمال الأطلسي بإجراء مناورات جوية وبحرية متنافسة في المياه الاستراتيجية بين قبرص وكريت.

وأشارت حيفة ديلي ستار إلى أـنه رغم اللهجة العالية التي يتحدث بها أردوغان، إلا إن خطابه الحقيقي يظهر تراجعًا واستنجادًا بألمانيا لعدم فرض عقوبات، حيث قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ميركل أن الخلاف "يمكن حله من خلال المفاوضات .. بشرط أن يسود نهج بناء قائم على الإنصاف".

وقال مكتب أردوغان "شدد على أنه سيواصل تنفيذ سياسة حاسمة وفعالة فيما يتعلق بحقوق تركيا".

وتعتقد تركيا أن الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان بشكل غير عادل في نزاع بحري يمتد لعقود مضت ولكنه اكتسب أهمية إضافية مع اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة.

بدا أن المواجهة هدأت عندما أنهت سفينة الأبحاث التركية Oruc Reis وأسطول السفن الحربية المصاحب لها مهمتها التي استمرت لمدة شهر بالقرب من جزيرة يونانية وتراجعت في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن تركيا شددت على أن الناقلة لا تخضع إلا لعمليات صيانة مخططة وستواصل قريبًا التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت البحرية التركية ، أمس الثلاثاء ، تمديد فترة بقاء سفينة يافوز للتنقيب في المياه المتنازع عليها بالقرب من قبرص حتى 12 أكتوبر.

واستقطبت المناورات الحربية التركية واليونانية قوى الاتحاد الأوروبي وحتى القوات البحرية للولايات المتحدة.