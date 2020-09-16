بيان هام من وزارة التعليم الكويتية بشأن الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن كنترول اختبارات الثانوية العامة يواصل أعماله على فترتين صباحية ومسائية لرصد درجات طلبة الصف الثاني عشر بقسيمة العلمي والأدبي والمعهد الديني ومراجعتها والتدقيق عليها.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر تربوية مطلعة ان يوم الجمعة ستكون النتائج جاهزة، مشيرة الى ان قرار إعلانها سيكون بيد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي ووكيل الوزارة فيصل المقصيد.

وزفّت المصادر بشرى سارة لجميع الطلبة الذين التزموا وحضروا الحصص الافتراضية وتفاعلوا مع معلميهم بأن الجميع ناجح ولم يرسب أحد في الفصل الدراسي الثاني الذي طبق فيه التعليم عن بعد.

وأشارت المصادر إلى أن عملية نجاح الطالب بشكل نهائي تتوقف على درجاته وما قدمه في الفصل الاول.