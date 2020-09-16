الصحة العالمية: استقرار إصابات كورونا في أفريقيا.. وانخفاض معدل أعمار المصابين

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل أعمار المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم خلال الفترة الماضية.
وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، إن معدل الشفاء من الفيروس في الأعمار بين 15 إلى 49 مرتفع للغاية، مشيرة إلى إمكانية إصابة الشخص بالانفلونزا وكوفيد19.
فيما صرح الدكتور مايك رايان، بأن موسم الإنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي كان خفيفا نسبيا، إلا أنه رفض وجود ضمان لاستمرار ذلك.
وأعلن عن وجود استقرار في إصابات كورونا بأمريكا الجنوبية، على الرغم من ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس.
وفيما يخص أفريقيا، قال مسئول المنظمة إن هناك استقرارا في أفريقيا فيما يخص الإصابات، مضيفا أن الفيروس لا يزال يسبب خسائر فادحة، ولا يمكن تحديد آثاره.
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