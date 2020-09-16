فرنسا ستتدخل بقوة لحماية اليونان.. صحيفة: لوبان تتوحد مع ماكرون للحرب ضد أردوغان

قالت "لوبان" في تصريحات متلفزة على قناة LCI الفرنسية إن "تهديدات" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستهدف فرنسا، مؤكدة أنها "تدعم بقوة" ماكرون ضد تركيا رغم وجود "ملايين القضايا" بينهما.

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وتابعت "لم تكن تركيا تهدد وتنتهك اليونان، فحسب، بل تجد نفسها على خلاف مع فرنسا بشأن ليبيا وسوريا أيضًا".

وقال ماكرون قبل أيام إن الشعب التركي "يستحق أكثر من حكومة أردوغان" وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تبني "صوت موحد وواضح" تجاه تركيا.

ثم اتهم أنقرة بأنها "لم تعد أن تكون شريكًا" في المنطقة.

وأثارت تلك التصريحات غضب أردوغان الذي رد على ماكرون، قائلا "لا تعبث مع شعب تركيا".

وأضاف أردوغان: "سيد ماكرون، ستواجهني المزيد من المشاكل".

ووفقا لموقع "جريك سيتي تايمز" يراقب برونو ترتريس، نائب مدير مؤسسة البحوث الاستراتيجية، عن كثب الأزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ويعتقد أنه في حالة نشوب صراع عسكري بين اليونان وتركيا، ستتدخل باريس بقوة.