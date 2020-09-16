الحصول علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وبدون فوائد علي خمس سنوات

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروضاً تصل الي 60 ألف ريال سعودي، وتسل فترة سدادة الي خمس سنوات وبدون فوائد، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية هو احد البنوك الرئيسية التي تقدم دعم مستمر في المملكة العربية السعودية للمواطنين لرفع مستوي المعيشي لجميع المواطنين، فمنهم من يعانون من ظروف المعيشة ورفع غلاء الأسعار المستمر في الكثير من المستلزمات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلة في العمل الخيري بتحويله من الطابع الفردي الي الطابع المؤسسي الذي يقوم علي مبدأ الديمومة والانتشار لخدمة الفئة المستهدفة، حيث اعلن البنك السعودي في وقت سابق بنك للتسليف والادخار موافقة مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الاول عام 1439 – 1440 هـــــ، علي اعتماد لأحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة التي تضمن رفع قرض الزواج الي 60 الف ريال سعودي، قام بهذه المبادرة الناجحة بنك التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والاسر اللذي تزايدت عليهم المسئوليات لذلك اطلق علي هذه للحصول علي قرض 60 ألف ريال سعودي وبلا فوائد طول فترة السداد.

منتج قرض آهل

يقدم منتج قرض أهل للتمويل الاجتماعي مزايا وهو ما يوفر للمستفادين من إليه جديد لحصولهم علي قرض التمويل الاجتماعية بدون تراكم أعباء مادية جديدية عليهم خلال فترت السداد وكونه يسدد بدون فوائد وهو ما يساعد المستفادين من ألأفراد أو الأسر السعودية علي تجاوز الصعوبات المادية، حيث اشترط بنك التنمية الاجتماعية تقديم صورة رخصة الترميم، واصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب التمويل في بوابة التقديم إلكترونية للبنك وجميع التواقيع ومختومة بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف، وشرط الا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومياً.

قرض آهل للرجال

منذ أن تأسس بنك التنمية الاجتماعية عام 1391 هــ، وحتي وقتنا الحالي وقد استفادة منه ثمانية ملاين من المواطنين، وقد تجاوز حجم لأقراض 103 مليارات ريال في القروض الاجتماعية والانتاجية.

قرض للرجال موظف حكومي. موظف قطاع حكومي. موظف شركة حكومية . متقاعد حكومي. متقاعد تأمينات. متسبب أو طالب.

اكد مدير عام البنك إبراهيم راشد أن هذا المنتج يأتي لضمان تمكين الأفراد و الأسر من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات، وتطور مستواهم المعيشي ليكونو جزاء من المجتمع الحيوي والمنتج، حيث يقوم بنك التنمية الاجتماعية علي مرجعة شروطه وإحكامه حيث انه يقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث المنتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين حتي تتوافق مع احتياجات جميع الفئات المستهدفة دون استثناء.

شروط الحصول علي قرض 60 ألف ريال سعودي

أوضح بنك التنمية الاجتماعية عن مبادرة قرض آهل للحصول علي 60 ألف ريال سعودي أن هناك عدد محدود من الشروط الحصول علي القرض كما أوضح أيضا في بيانه الفئات المستحقة لصرف هذا القرض.

الراجل إذا كان موظف أو متقاعد أو متسبب.

المرأ الأرملة أو المهجورة أو المطلقة.

المقترض اللذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي.

غرد بنك التنمية الاجتماعية بـأن علي الصفحة الرسمية الخاصة له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بأن القروض للاجتماعيه المقدم من بنك آهل يتم تقديمها للأسره السعودية التي تتكون في البناء للوالدين إذا يتم اعتبار صك الإعالة للأبناء هو الشرط الأساسي لقبول طلب الأقراض.

تسديد القرض

يجب علي المقترض تسديد القرض المقدم لهو حسب الأقساط الشهرية المعتمدة، يجب علي المقترض أن يبدأ تسديد أو قسط بعد مضيه بشهر من تاريخ صرف القرض، يسدد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك، في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد بعد قسطين متتاليين يتم الحسم علي الكفيل ان وجد واذا لم يكون هناك وسيلة يعطي إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما، واذا لم يتجاوز يعطي إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوماً، واذا لم يتجاوز يعطي إنذار نهائي لمدة خمسة عشرا يوما بوجود تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون وفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها من نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.