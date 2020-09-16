الملعقة السحرية هتخلي الكيك ابيض وهش وعمره ما هيبوظ لو فضل أسبوع

طريقة تحضير الكيك الهش، يبحث الكثير من الناس عن طريقة لعمل الكيك الأبيض بكل سهولة ويكون خالي من العيوب ويكون هش مثل الذي يتم إحضاره من الخارج، لذا نقدم لكم طريقة عمل الكيك الهش بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل الكيك الأبيض والهش بالخطوات

مقادير الكيك الهش: كوب زيت، كوب سكر، علبة زبادي صغيرة، كوبين ونصف دقيق أبيض فاخر، نستبدل ملعقتين من الدقيق بملعقتين من النشا، عدد ٢ أو ٣ بيضات على حسب الرغبه، ملعقة بيكنج بودر كبيرة، معلقة خل صغيرة، رشة فانيليا صغيرة.

طريقة تحضير الكيك الهش

أولًا نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار، ثم نضع البيض في العجان ومعلقة الخل والملح، ثم نقوم بخفق تلك، المكونات وأثناء الخفق نقوم بوضع كوب السكر، مع الاستمرار في الخفق يصبح بياض البيض هشاً كالرغوة، نقوم باضافة الفانيليا بالتدريج مع إضافة صفار البيض مع الاستمرار في الخفق.

ثم نقوم بإضافة مقدار الزيت المطلوب بالتدريج، وذلك مع الاستمرار في الخفق، نقوم بتقليل سرعة العجان لسرعة أقل ونقوم باضافة الدقيق المنخول الأبيض مع ملعقة البيكنج بودر ملعقتين النشا، مع إضافة جميع تلك المكونات، ونستمر في الخفق حتي يصبح الخليط متجانساً بطريقة أكبر.

طريقه تسوية الكيك

نقوم بتعديل شبكة الألومنيوم الموجودة في الفرن إلى المنتصف، ونقوم بضبط درجة حرارة الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية نقوم بوضع ورق الزبدة في وعاء الكيك ونقوم بصب الخليط في تلك الوعاء نقوم بوضع الكيك في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة، ونقوم بملاحظتها من وقت لآخر نقوم بمعرفة إذا كانت الكيك نضجت أم لا عن طريق استخدام عود خشبي رفيع وإذا تم إخراج تلك العود من دون عجين تكون الكيك قد نضجت ونقوم باخراجها.

أما إذا لم تنضج عند إخراج العود الخشبي يكون ممزوجًا بكمية من الخليط، ويجب تركه من خمس إلى عشر دقائق عند نضوج الكيك نقوم بإخراج الكيك اللذيذ الهش الشهي وتركه ليبرد وعند التأكد من أن الكيك تم تبريده نقوم بقلب الكيك والتخلص من ورق الزبدة .