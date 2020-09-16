تكثيف الحواجب والرموش بمسحه واحدة قبل النوم وداعا لفراغات الحواجب

تكثيف الحواجب، الكثير من النساء يبحثون عن طرق طبيعية لتكثيف الحواجب، خاصة النساء الذين يعانون من رفع الحواجب، وذلك لعدة عوامل منها التقدم في العمر، تناول العديد من الأدوية التي تؤثر على نمو الشعر بشكل عام وخاصة شعر الحواجب.

تكثيف الحواجب

يعتبر زيت الخروع من أكثر الزيوت التي تعمل على تكثيف شعر الحواجب، حيث أنه يعمل على تحفيز بصيلات شعر الحواجب على النمو مما يؤدي إلى نمو شعر الحواجب وتكثيفها.

يحتوي زيت الخروع على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تحفز نمو شعر الحواجب، كما أنه يعمل على إعاقة أي نمو جرثومي يمكن أن يؤثر على نمو شعر الحواجب.

لكي نحصل على نتيجة مرضية من استخدام زيت الخروع، لابد من استخدامه بطريقة صحيحة عن طريق وضع قطنة داخل الزيت ووضعها على الحواجب، وترك الزيت على الحواجب لعدة ساعات أو طوال الليل بعد ذلك نقوم بغسل الحواجب بالماء الفاتر، يجب استخدام هذا الزيت من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

تكثيف الرموش

زيت جوز الهند من الزيوت التي تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، بالإضافة إلى عنصر الحديد والذي له دور فعال في نمو شعر الحواجب وتكثيفها يتم وضع زيت جوز الهند على الحواجب باستخدام الأصابع ونترك الزيت لعدة ساعات، ثم نقوم بغسل الحواجب بالماء الفاتر، يجب استخدام هذا الزيت على الحواجب لمدة شهرين للحصول على النتيجة المرغوب بها.