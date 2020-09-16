20 وفاة و3991 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن إجمالى عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع إلى 41684 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 378219 إصابة فى عموم بريطانيا.

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