الولايات المتحدة تدرج مواطنين روسيين في قائمتها السوداء ”السيبرانية” 

أدرجت الولايات المتحدة مواطنين روسيين هما دميتري كاراسافيدي، ودانيل بوتيخين على قائمتها السوداء للجرائم السيبرانية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة الخزانة في خطوة منسقة مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، فرضت عقوبات على مواطنين روسيين بسبب ضلوعهما في حملة تصيّد عامي 2017 و2018، استهدفت مستخدمين أمريكيين.
وأوضح البيان أن كاراسافيدي وبوتيخين يشتبه بتورطهما في سرقة ما لا يقل عن 16,8 مليون دولار، وكان مواطنون أمريكيون من بين المتضررين.
وأشارت إلى أن بوتيخين أسس مجالات ويب مزورة عدة تشبه بورصات حقيقية للعملات المشفّرة، ما مكنه وأعوانه من الحصول على معلومات من المستخدمين.
أما كاراسافيدي فمتهم بغسل الأموال التي حصل عليها بطرق غير قانونية بواسطة حسابه الشخصي.
وذكر البيان أن وزارة العدل الأمريكية تمكنت في محاصرة "ملايين" الدولارات في عملة افتراضية على حساب كاراسافيدي، وقامت الخدمة السرية الأمريكية بمصادرتها.
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