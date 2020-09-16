استهدف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، رئيس المحكمة الدستورية التركية، بتصريحات هاجمها أعضاء المحكمة، حيث اعتبروها تطاولا.
وهاجم صويلو، رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، وذلك عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء بند في قانون التظاهرات والاجتماعات العامة، ينص على أنه "لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن".
وقال وزير الداخلية التركي: "أدعو رئيس المحكمة الدستورية من هنا، بما أننا دولة حرة، فأنت لست بحاجة إلى حماية الشرطة، اذهب للعمل بواسطة دراجتك، بما أن كل شيء آمن للغاية، فاذهب إلى العمل على هذا النحو".
وأضاف: "لماذا تحتاج إلى حماية الشرطة؟ أنا مستعد لذلك، هل أنت السيد رئيس المحكمة الدستورية مستعد لذلك؟ أنا على استعداد للذهاب إلى العمل بمفردي مع سيارتي، وأنت؟".
وردا على هذه التصريحات، ظهر عضو المحكمة الدستورية التركية، إنجين يلدريم، بصورة مع دراجته.
وجاء استهداف صويلو، لأرسلان، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في 11 سبتمبر، لصالح مجموعة من عمال المناجم الذين منعت السلطات مسيرتهم بين المدن في أكتوبر 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اذهب للعمل بدراجتك| ثورة للقضاء ضد تطاول وزير داخلية أردوغان على رئيس الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.