9784 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة، فيما سجلت 46 حالة وفاة.

وتشير المئات من دراسات الأمصال الجارية والنتائج المتاحة إلى أن أقل من 10 في المائة من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن، ما يعني أن الوباء لم ينته بعد، وفقا لما قالته، اليوم الأربعاء، ماريا فان كيركوف، رئيس وحدة الأمراض الناشئة في العالم منظمة الصحة العالمية.

وأضافت خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع زميلها مايك رايان، اليوم الاربعاء، قائلة "تخبرنا اختبارات الأمصال، أن من بين مئات الدراسات التي يتم إجراؤها كشفت النتائج عن أن أقل من 10 في المائة من السكان على مستوى العالم، أصيبوا حتى الآن".

وتابعت كيركوف أن "القضاء على الفيروس مازال أمامه طريق طويل".

وتابعت خبيرة الصحة العالمية أن العالم "لم يكن قريبًا من مستوى مناعة القطيع".