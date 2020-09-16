وردت وزارة الخارجية السورية أن الإدارة الأمريكية مثل "جماعة إرهابية" و "دولة مارقة" ردا على تصريحات دونالد ترامب بأنه كان "لديه فرصة" للقضاء على الرئيس بشار الأسد لكنه لم يفعل ذلك، وفقا لوزارة الخارجية، حسب بيان وزعته وكالة الانباء الحكومية سانا.
وجاء في البيان باللغة العربية "اعتراف ترامب بهذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأمريكية دولة مارقة ومحظورة".
وأضافت "انها تتبع نفس اساليب الجماعات الارهابية بالقتل والاغتيال دون مراعاة أي قواعد او انظمة قانونية او انسانية او اخلاقية تحقيقا لمصالحها في المنطقة".
ويأتي البيان بعد أن كشف دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء أنه لا يعتبر بشار الأسد "شخصًا جيدًا" وأنه كان لديه مرة "فرصة لإخراجه" لكن وزير دفاعه في ذلك الوقت، جيمس ماتيس، لم يفعل ذلك.
وأضاف ترامب أنه لم يندم على عدم استغلال هذه الفرصة في النهاية.
وتتناقض ملاحظة الرئيس الأمريكي في الواقع مع تصريحه عام 2018 بأن اغتيال الأسد "لم يتم التفكير فيه مطلقًا".
وأثير هذا الادعاء في كتاب كتبه المراسل الأمريكي بوب وودوارد ، والذي رفضه ترامب في عام 2018 ووصفه بأنه "خيال كامل".
سبق للولايات المتحدة أن اتهمت الحكومة السورية بشن هجمات كيماوية ضد سكانها في أبريل 2017 في بلدة خان شيخون ومدينة دوما بعد عام وهي مزاعم نفتها دمشق.
وفي أبريل 2017، نفذت إدارة ترامب ضربات جوية صاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية في البلاد ردًا على حادثة مزعومة ، وهو عمل وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه انتهاك للقانون الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعترف: أتيحت لي فرصة للتخلص من الأسد .. وسوريا ترد: أمريكا دولة مارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.