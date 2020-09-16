المغرب يسجل 1692 إصابة جديدة بــ كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 92.016.
وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء في بيان لها أنه تم أيضا تسجيل 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686.
وأفادت الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء في المملكة المغربية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم بلغ 72.968.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة.
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