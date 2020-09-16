نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء إلى الكويت، في زيارة رسمية لم يعلن عنها سابقا.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب وصل مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".

وأشار إلى أن "الحلبوسي سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".