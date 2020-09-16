نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت في المقال التالي
وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب وصل مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".
وأشار إلى أن "الحلبوسي سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.