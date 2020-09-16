تغطية على فشله.. وزير أردوغان يعد ببدء تجارب لقاح كورونا الروسي

يظهر إن تركيا التي تفشي فيها فيروس كورونا المستجد بعدما فشلت في التصدي له، تسعى بقوة لأن تكون طرفًا دوليًا في انتاج لقاح كورونا المستجد، بعدما سعت بقوة لعقد صفقة مع روسيا، وفق ماذكر وزير الصحة التركي.

وقال الوزير التركي فخر الدين قوجة، إنه من المتوقع إن تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في تركيا في وقت قريب، مضيفًا في مؤتمر صحفي بإن التصريح لإجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي قد يتم إعطاؤه "بعد أسبوع من تصحيح كل العيوب".

وأشار قوجة إلى أن "هناك 13 لقاحا تجريبيا في تركيا، لكن جهود تطويرها ما زالت في ما قبل المرحلة الأولى".. وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا، الذي ابتكر في مركز "جامالي" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي تتوصل للقاح ضد الفيروس وتعتمده رسميا.

ويقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا من الــ300 ألف بينما يقترب عدد الوفيات من 7300 حالة، ما يجعلها أحد أكبر دول الوباء في المنطقة مع إيران التي سجلت أكثر من 413 ألفا ووفيات تقترب من الـ 24 ألفا، أما روسيا فتقترب من تسجيل مليون ومائة ألف حالة و19 ألف وفاة.