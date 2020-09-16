أعلن نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم عن مفاوضات بشأن استثمار محتمل من الإمارات،حيث يلعب الفريق بدوري الدرجة الأولى في الكيان الصهيوني.
وبحسب وكالة"رويترز" كشف النادي في بيان عن فرصة لتحويل بيتار القدس لنادٍ رئيسي يقدم إلى جانب كرة القدم رمزًا جديدًا لرياح السلام التي تهب على الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة أن النادي لم يوضح أى تفاصيل عن الصفقة محتملة أو المستثمرين غير أنه عرفهم بـ “رواد أعمال من أبوظبي”.
وذكر البيان أن موشى هوجيج مالك الفريق سوف يزور العاصمة الإماراتية أبوظبي قريبا لمواصلة المفاوضات.
ويلعب فريق بيتار القدس في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي وتجري مفاوضات من جانب الأمارات للنادي الذي يهتم أغلب مشجعية بالعنصرية ضد العرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تجري مفاوضات للاستثمار في نادي بيتار القدس الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.