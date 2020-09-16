الجيش الليبي: حفتر يرغب في حل للأزمة الليبية دون وصاية خارجية

أكد الجبش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، على رغبة المشير خليفة حفتر في الوصول إلى حل للأزمة الليبية دون وجود وصاية خارجية.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تقديم استقالته، اليوم الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن إقدامه على الخطوة في وقت قريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر، تأكيدها، أن السراج سيتقدم باستقالته اليوم الأربعاء، وسيشرح أسبابه، في بيان متلفز، يعلن فيه الاستقالة.

وذكرت المصادر، أن السراج من المرجح أن يكلف نائبه "أحمد معيتيق" بتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لفترة تمهيدية مدتها 18 شهرا.

وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج إعلان استقالته، لكنه متمسك بالمنصب مؤقتا، حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف، الشهر المقبل.