رئيس إسرائيل يعتذر لمواطنيه: وثقتم بنا وخذلناكم

وقال الرئيس الاسرائيلي "أعلم أننا، السلطات، لم نفعل ما يكفي لنكون جديرين باهتمامكم، لقد وثقتم بنا، وخذلناكم، ولكن اليوم أود أن أقول إنني أتفهم الشعور بالارتباك وعدم اليقين، القلق الذي يشعر به كثير من الناس، أفهم وقبل كل شيء، أريد أن أعتذر عن هذا".
كما وجه الرئيس الاسرائيلي اعتذار عن سلوكه خلال الإغلاق السابق، عندما احتفل بعيد الفصح اليهودي مع عائلته وأصدقائه المقربين في منزله في القدس.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا ريفلين الحكومة إلى العمل على استعادة ثقة المواطنين.
وأضاف ريفلين قائلا "هذه فرصة ثانية، ويجب أن نغتنمها، لأنني أخشى ألا تكون لدينا فرصة ثالثة".
كما حث ريفلين المواطنين الإسرائيليين على الامتثال لجميع قيود فيروس كورونا خلال الإغلاق الذي سيستمر ثلاثة أسابيع.
وسيتم إغلاق جميع المرافق التعليمية والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمقاهي والمطاعم خلال فترة الإغلاق.
وأكدت إسرائيل حتى الآن أكثر من 169000 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وأكثر من 123000 حالة شفاء وأكثر من 1100 حالة وفاة ذات صلة.
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