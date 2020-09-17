كارتيرون والتعاون السعودي وتركي آل الشيخ.. الحقيقة تتكشف

كشف التعاون السعودي، في بيان رسمي، الأربعاء، أن إدارة النادي تكفلت بالكامل بصفقة التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف البيان الذي نشره النادي السعودي على حسابه على تويتر، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لم يتكفل بدفع نفقات الصفقة.

وطلبت إدارة النادي من الجميع "تحري الدقة" في نقل الخبر من مصدره الحقيقي.

وأثار الإعلان، الثلاثاء، عن رحيل كارتيرون عن الزمالك المصري، ردود أفعال عدة، إذ جاءت الخطوة بطريقة مفاجئة، ومن دون مقدمات.

وقد أعلن المدرب الفرنسي، الذي أحرز لقبي السوبر المصري والأفريقي مع الزمالك هذا العام، عزمه دفع الشرط الجزائي مقابل الرحيل "لأسباب لم يعلن عنها".

وتوقع رئيس الزمالك مرتضى منصور أن يكون كارتيرون قد تلقى عرضا "مغريا"، وهو ما تبين صحته بعد ساعات قليلة، حين أعلن التعاون مساء الأربعاء، اتفاقه بشكل مبدئي مع كارتيرون.

وسيوقع كارتيرون، 50 عاما، العقود على تدريب الفريق قريبا، بالتزامن مع إقامة التعاون معسكرا استعداديا لدوري أبطال آسيا، بحسب ما كشفت مصادر مصرية.