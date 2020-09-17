ترامب يعلن إصابة أحد موظفى البيت الأبيض بـ كورونا

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى الأربعاء: "لم يكن قريبا منى.. ولم أكن على صلة به". من جابنها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كايلى ماكينانى، أن الحالة المصابة المكتشفة حديثا "لم تؤثر" على حفل التوقيع وأن الموظف المريض لم يقترب من الصحفيين الذين غطوا الحدث.

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