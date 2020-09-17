اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي في الحديدة

دارت مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، في محافظة الحُدَيدة غربي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلين من ميليشيات الحوثي نفذوا محاولتي تقدم متزامنتين باتجاه مواقع عسكرية في حي 7 يوليو وشرقي مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.
وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت عقب مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة، من إحباط محاولتي تقدم الجماعة.
وتابعت أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.
وكانت تلك المواجهات بعد أسبوع من إعلان القوات المشتركة، مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين أثناء إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع شرقي مديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة.
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