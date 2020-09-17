البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز 4.4 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 36820 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و987 وفاة جراء الفيروس.
وأشارت بيانات الوزارة أمس الأربعاء إلى أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز عتبة الـ4.4 مليون حالة، حيث بلغ 4 ملايين و419 ألفا و83 إصابة.
ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 134 ألفا و106 أشخاص، وذلك بعد يوم من تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات منذ أوائل سبتمبر.
يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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