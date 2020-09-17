إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 4.4 مليون حالة

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إلى أن إجمالى عدد الإصابات تجاوز عتبة الـ4.4 مليون حالة، حيث بلغ 4 ملايين و419 ألفا و83 إصابة.
ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 134 ألفا و106 أشخاص، بعد يوم من تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات منذ أوائل سبتمبر.
يذكر أن البرازيل سجلت ثانى أكبر حصيلة وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد أمريكا والهند.
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