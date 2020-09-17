أمريكا تهدد بمعاقبة جميع مصدرى الأسلحة إلى إيران

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملةً" على أى شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران، فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة على طهران.





جاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكى الخاص بملف إيران، إليوت أبرامز، خلال إفادة صحافية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمركى، مايك بومبيو، قال فيها : الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولى، قد رفض محاولة أمريكية فى 14 أغسطس الماضى لتمديد حظر دولى على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالى فى أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية فى مساعيها استنادا لتفسيرها القانونى لبند فى الاتفاق النووى.

وبحسب موقع العربية، فى وقت سابق من اليوم كان بومبيو، قد قال فى مؤتمر صحافى مشترك مع نظيره البريطانى دومينيك راب، إن واشنطن ستواصل جهودها "لمنع رفع حظر السلاح المفروض على إيران".

وشدد بومبيو على أن "إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم .. إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية فى المنطقة"، مضيفاً: "سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل فى مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

من جهته قال وزير الخارجية البريطانى : "يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووى"، مضيفاً: "نتشارك مع واشنطن الموقف نفسه بشأن إيران".