تايوان تطرد طائرتين صينيتين مضادتين للغواصات من أجوائها

قالت وزارة الدفاع التايوانية الخميس إن طائرة صينية مضادة للغواصات حلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية الأربعاء، قبل أن تطردها القوات الجوية التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرتين الصينيتين المضادتين للغواصات حلقتا حول نفس المجال الجوي إلى الجنوب الغربي، وتم توجيه تحذيرات شفهية عبر الراديو للمغادرة.

وأضافت في بيان مقتضب أن القوات الجوية التايوانية راقبت أيضا الطائرتين الصينيتين.

ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي من المقرر أن يصل فيه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية كيث كراش إلى تايوان، في رحلة من المرجح أن تزيد من إثارة غضب بكين التي تدين بانتظام دعم الولايات المتحدة للجزيرة الديمقراطية.

واشتكت تايوان مرارًا من تكثيف النشاط العسكري الصيني في الجو والمياه القريبة منه، فيما تراه جزءًا من جهود بكين لحملها على قبول السيادة الصينية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت تايوان إن الصين نفذت تدريبات جماعية على مدى يومين قبالة ساحلها الجنوبي الغربي بين البر الرئيسي لتايوان وجزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان، والتي وصفتها الصين بأنها "إجراء ضروري" لحماية سيادتها.