كورونا يواصل الصعود عالميا .. أكثر من 30 مليون مصاب و900 ألف وفاة

وأظهرت بيانات موقع "وورد ميترز"، الذى يتابع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم، أن عدد المصابين وصل إلى 30 مليونا ونحو 37 ألفا، فى حين بلغ عدد الوفيات 945 ألفا و92 شخصا.
وتعد الهند محط الاهتمام حاليا، باعتبارها أحدث بؤرة للتفشى، رغم أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.
وصارت الهند ثانى دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت 5 ملايين وأكثر من 118 ألف إصابة، فى حين تبقى الولايات المتحدة بالصدارة بستة ملايين وأكثر من 828 ألف حالة.
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