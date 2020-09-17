الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 5 ملايين و118 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 ملايين و118 ألفا و253 حالة، وذلك عقب تسجيل 97 ألفا و894 حالة إصابة جديدة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الخميس - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 83 ألفا و198 حالة، وذلك عقب تسجيل 1132 حالة وفاة جديدة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.