الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الخميس/ عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و223 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع أربع حالات في في شنجهاي، وحالتين في شنشي، وواحدة في كل من خنان وقوانغدونغ ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2674 حالة غادر منها 2533 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و448 شخصا، مشيرة إلى أن 6 آلاف و496 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 728 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 354 حالة منها 353 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4984 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 102 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 500 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4663 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 477 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.