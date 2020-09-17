الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طقس اليوم يتضمن نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة .

وأفادت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن هذا التنبيه يسري علي محافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وألمحت الإدارة أن هذة الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.