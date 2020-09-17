البنتاجون يكشف عن المنافسين الاستراتيجيين لـ الولايات المتحدة

كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة في عصر تنافس القوى العظمى، مشيرا إلى روسيا والصين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الأمريكي خلال كلمة ألقاها في المركز الأمريكي لـ"مؤسسة راند": "اليوم، في عصر تنافس القوى العظمى، تحدد وزارة الدفاع الصين ثم روسيا كمنافسين استراتيجيين رئيسيين لنا".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن كلا البلدين يعملان على تحديث قواتهما العسكرية وتوسيع قدراتهما الفضائية والسيبرانية، مؤكدا أنه "يجب على الولايات المتحدة وشركائها الاستمرار في الدفاع عن مبادئنا التأسيسية وطريقة حياتنا. ونحن مصممون على القيام بذلك".

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي بالسفارة الروسية في واشنطن، في تعليقه على مزاعم الجنرال بالقوات الجوية الأمريكية، تيموثي راي، بشأن الخطر الذي تمثله موسكو وبكين، إن الجيش الأمريكي يعمل على تضخيم "التهديد الروسي" بدلا من إجراء حوار مثمر.

ودعت السفارة الروسية السلطات الأمريكية إلى "عدم تأجيج المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع" و"التركيز على التفاعل المثمر من أجل تعزيز الاستقرار والأمن العالميين".