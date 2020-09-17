‏بايدن يهاجم ترامب: ليس أهلا لتولى الرئاسة الأمريكية

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، اعتبر بايدن أن ترامب فشل فى ذلك، وهذا ما "يجعله غير أهل بتاتا" لتولى الرئاسة، مشيرا إلى أن مسؤولية الرئيس هى "حماية الشعب الأمريكى، وهو لم يفعل ذلك"، كما أكد أنه لا يثق فى ترامب بخصوص ما يردده حول إنتاج لقاح ضد الوباء.
وقال: "أثق باللقاحات، وأثق بالعلماء، لكنى لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضا أن يثقوا به. هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخل فى اللقاح بأى شكل من الأشكال".
كما أشار بايدن تحديدا إلى رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطنى لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدى وإلزامية وضع الكمامة.
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