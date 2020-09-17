أوغندا تعلن فرار 219 سجينا بعد سرقتهم أسلحة الحراس

قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندى اليوم الخميس، إن سجناء تغلبوا على حراسهم وفر 219 منهم وبحوزتهم 15 سلاحا ناريا على الأقل، لكن سجينين منهم قتلا خلال عملية شنتها قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم.
وأضافت البريجادير فلافيا بيكواسو، أن السجناء فروا فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من سجن فى كاراموجا، وهى منطقة نائية شبه قاحلة فى شمال شرق البلاد.
واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا على 15 بندقية من طراز إيه.كيه-47 وذخائر.
وهذه ثالث عملية هروب لسجناء فى أوغندا منذ بدء تفشى فيروس كورونا المستجد فى مارس الماضى، إذ يدفع الخوف من الإصابة بالعدوى داخل السجون المكتظة النزلاء لمحاولة الفرار.
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