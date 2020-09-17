الدفاع المدني السعودي يستعين بالطائرات للسيطرة على حريق ضخم

لجأ الدفاع المدني السعودي إلى الإستعانة بالطائرات لمواجهة الحريق الضخم الذي نشب في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء في غابات ثقيف (بجبل عُمد) جنوب مدينة الطائف.

ويُشار إلي أن حريق ضخم اندلع في جبل "عُمْد" بأشجاره الكثيفة في شرق وادي ومزارع ترعة ثقيف بوادي البردة بمكة المكرمة.

وبث الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو من الحريق.

وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة أن قوات الدفاع المدني السعودية تواصل محاولاتها للسيطرة عليه وإطفائه.

وقالت إمارة مكة عبر صفحتها علي تويتر : يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف .. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.