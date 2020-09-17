قتلى كورونا في روسيا يتخطون الـ 19 ألف حالة

سجلت روسيا ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، حيث توفي 144 شخصًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة موسكو تايمز.
وبلغ عدد المصابين في روسيا خلال يوم واحد 5762 إصابة جديدة بكورونا.
وتجاوز مجمل عدد ضحايا الفيروس القتلى الـ19000 ألف متوفي منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.
ووصل مجمل حالات العدوى ومن أصيبوا بها إلى 1085281 مليون، لتكون بذلك روسيا رابع دولة بالعالم بها انتشار وبائي لكوفيد19.
وقالت الصحيفة إن الخطورة الأكبر ليست في أعداد المصابين ولكن في أعداد المتوفين، الذين سجلو حتى اللحظة 19061 ألف حالة.
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