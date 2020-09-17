أعلنت ماليزيا التزامها بإعلان رؤساء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" لعام 2020 ؛ نظرًا لردود الفعل الواسعة؛ والتي من شأنها أن تكون مفتاحًا للتعافي الاقتصادي لدى21 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى.
وذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية اليوم /الخميس/ أن الاجتماع اختكم أعماله في ماليزيا بإصدار إعلان رؤساء الدول الأعضاء في "أبيك"، والذي سلّط الضوء على القضايا ذات الصلة بتداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت رئيسة الهيئة الاستشارية التجارية للمنتدى روحانا محمود -في تصريحات لوكالة أنباء /برناما/ الماليزية- إن المنتدى بحاجة للسعي إلى خطوات التكامل الإقليمي من أجل تنسيق ردود الأفعال العالمية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الانعزال الاقتصادي يحتاج إلى وقت طويل للتعافي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماليزيا ملتزمة بإعلان رؤساء (أبيك) لعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.