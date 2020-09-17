السعودية تعلن شروط عودة العمرة من جديد

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية عن تشكيل لجنة لتنظيم آلية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، حيث رفعت هذه اللجنة عدة مقترحات وتصورات للجهات العليا المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادرها أن اللجنة تتألف من عدة جهات هي وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأمن العام. وتضمنت التصورات التي تم طرحها أن يتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة ، وإطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم عليها لغرض أداء العمرة. كما اشتملت التصورات على ضرورة التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد، بجانب العمل على ترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من بروتوكول الحج الماضي لضمان السلامة الدائمة للجميع.

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