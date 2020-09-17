بعد تمديد مهمة سفينة التنقيب.. تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

وكانت السلطات التركية، مدت فترة عمل سفينتها في الحفر والبحث رغم اعتراض اليونان واعتراضات الاتحاد الأوروبي.
وتم تمديد فترة خدمة السفينة، التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط، حتى 12 أكتوبر، كما تم إطلاق نافتكس جديد لسفينة الحفر "يافوز" التي تواصل العمل في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويعد الانسحاب الأخير لسفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار هادف بين اليونان وتركيا.
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