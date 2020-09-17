بدء الاجتماع الفني الرابع بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني في بروكسل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء الاجتماع الفني الرابع بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر الناتو في بروكسل، لبحث طرق فض النزاع، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقد قال أدونيس جيورجياديس، وزير التنمية اليوناني، أنه يأمل أن يسود الهدوء في تركيا وذلك بعد سحبها سفينتها الاستكشافية "أروك ريس" من المياه المتنازع عليها بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة.

وقال جيورجياديس لقناة "سكاي.تي.في" اليونانية: "لقد بدأوا يدركوا أن سياسة الاستفزازات لن تقودهم لأي مكان"، مشيرًا إلى أن أنقرة بدأت في التفكير مرة أخرى وانسحبت ببطئ من تحدياتها في المنطقة.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك لأنه من غير العقلاني لأردوغان أن يقف أمام العالم المتحضر بأسره".

ووصف الوزير اليوناني الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تلقته بلاده بأنه غير مسبوق، لافتًا إلى الدعم العسكري أيضًا في إشارة إلى عدد من الاتفاقيات الخاصة بتوريد أسلحة فرنسية إلى اليونان، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني أمس.

وكانت اليونان قد رحبت في وقت سابق من اليوم، بسحب تركيا لسفينتها الاستكشافية "أوروك ريس"، التي كانت تقوم بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه التي تعتبرها أثينا ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.