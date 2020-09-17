نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات توزع مساعدات إغاثية على الأهالي في الحديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت دولة الإمارات، مساعدات إغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان . وكانت هيئة الهلال الأحمر، قدمت 16 طنا من المواد الإغاثية لـ 1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020. وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر " على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوما منذ أربع سنوات

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