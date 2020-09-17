صحيفة عبرية: سلطنة عمان ستنضم لاتفاق السلام واتصالات مكثفة مع المغرب

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، مساء الأربعاء، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، إن الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل ستكون سلطنة عمان، مع الإشارة إلى وجود اتصالات مع المغرب في هذا الإطار.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المصادر السياسية ذاتها، التي رافقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال رحلته إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات والبحرين، أكدت أن سلطنة عمان أرسلت مندوبا للمشاركة في مراسم التوقيع بالبيت الأبيض، كما أجرى وزير الخارجية غابي أشكنازي يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره في سلطنة عمان.

ونوهت الصحيفة إلى أن مصادر إسرائيلية ترجح أن المملكة العربية السعودية ستنتظر حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قبل أن تتخذ قرارا بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتقدر المصادر أن السعودية قد ترهن خطوات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإحراز تقدم على الصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تجريان في الفترة الحالية اتصالات مع المغرب، وأن هذه الاتصالات تشهد نقاشا حول إمكانية إعلان تطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الأول الثلاثاء، بالتزامن مع توقيع ”اتفاق إبراهيم“ بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة إسرائيل، أن هناك 5 إلى 6 دول أخرى قد تنضم لاتفاق السلام.