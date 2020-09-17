الاتحاد الأوروبى: تمديد تركيا لمهمة سفينة يافوز يزيد التوتر فى شرق المتوسط

وكانت تركيا أصدرت أمس، رسالة عبر نظام التلكس الملاحى البحرى الدولى "نافتكس" بشأن تمديد أعمال الحفر التى تنفذها سفينة التنقيب "يافوز" قبالة سواحل قبرص حتى 12 أكتوبر. ولفت الرئيس القبرصى إلى أن هذا القرار بشأن تمديد أعمال الحفر التى تعتبرها نيقوسيا غير قانونية يأتى بالتزامن مع طرح سلسلة مبادرات ترمى إلى "وضع حد للممارسات التركية غير القانونية وتخفيف التوتر" فى شرق المتوسط، محملا أنقرة المسؤولية عن "مواصلة الاستفزازات" فى المنطقة.

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