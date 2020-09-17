السعودية: لا إصابات بحريق غابات الطائف

نفي الدفاع المدني السعودي، تسجيل أي إصابات في حريق جبل عمد بمدينة الطائف ، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء وإخماد النيران للسيطرة علي الحريق لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
ويُشار إلى أن الدفاع المدني السعودي كان قد استعان بالطائرات لمواجهة الحريق الضخم الذي نشب في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء في غابات ثقيف (بجبل عُمد) جنوب مدينة الطائف.
وكان حريقا ضخما كان قد اندلع في جبل "عُمْد" بأشجاره الكثيفة في شرق وادي و مزارع ترعة ثقيف بوادي البردة بمكة المكرمة.
وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة أن قوات الدفاع المدني السعودية تواصل محاولاتها للسيطرة عليه وإطفائه.
وقالت إمارة مكة عبر صفحتها على تويتر : يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف .. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق
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