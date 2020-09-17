أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

اعترفت أنقرة بأن مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان وقبرص؛ حسبما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، أكد تشاووش أوغلو، في مقابلة على الهواء عبر شبكة سي إن إن تورك، أن مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي أثناء إبرام اتفاق مع اليونان والإدارة القبرصية اليونانية.

وقد وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، أوائل أغسطس الماضي.

اقرأ أيضًا|

وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.

وحول المحادثات مع اليونان، تحدث تشاووش أوغلو عن رسائل أكثر اعتدالا بدأت من اليونان بشأن قضية شرق البحر المتوسط​​.

وقال الوزير التركي: "الرسائل التي وردت من رئيس الوزراء اليوناني في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية كانت أكثر اعتدالًا. بدأت الرسائل الأكثر اعتدالًا في الظهور في الأيام الأخيرة. بدأت اليونان في إعطاء رسالة أكثر إيجابية، حيث انتهزت فرصة عودة (سفينة الاستكشاف الزلزالية التركية) أوروتش ريس إلى ميناء أنطاليا لتجديد الإمدادات ولصيانة''.

وأكد تشاووش أوغلو أن سفينة الأبحاث التركية عادت إلى الميناء بسبب أعمال الصيانة الدورية الروتينية ولا يشير إلى وجود امتياز.

وقال "كما قال رئيسنا رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، منحنا الدبلوماسية فرصة في الماضي، لكن اليونان رفضتها"، على حد قوله.

وأضاف: "بدلا من توقع المزيد منا ، يمكن لليونان تحويل هذه الفترة إلى فرصة من خلال اتخاذ خطوات إيجابية. ونقول إن اليونان يجب ألا تفوت هذه الفرصة".